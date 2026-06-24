دراسة: الخمول البدني يهدد الصحة مثل التدخين

وأوضحوا أن قلة النشاط البدني تؤثر سلبًا في صحة القلب والعضلات، وتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان.
وتوصي الإرشادات الصحية للبالغين بممارسة ما بين 150 و300 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا، أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط المكثف، إلى جانب تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعيًا على الأقل.
وأكد الباحثون أن هذه التوصيات تمثل الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على الصحة، وليس الوصول إلى أفضل مستويات اللياقة.
-
أخبار متعلقة
-
هل يحمل العلم خبرًا سارًا لمرضى الربو؟ - فيديو
-
براعم الفاصوليا.. كنز صحي - فيديو
-
مفاجأة طبية.. هل تقاوم أدوية إنقاص الوزن السرطان؟
-
مقاومة الإنسولين.. العامل الخفي في رحلة خسارة الوزن
-
سرّ الصحة في البقوليات.. تعرف على الأقوى بالمغنيسيوم
-
اليوم المفتوح في الرجيم.. فائدة أم فخّ لزيادة الوزن؟
-
دراسة: الرياضة العائلية تعزز الذاكرة وتحسن القدرات الذهنية
-
5 مشروبات طبيعية قد تساعد في تنظيم ضربات القلب