دراسة: الخمول البدني يهدد الصحة مثل التدخين

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الوكيل الإخباري- حذّر باحثون من أن الخمول البدني قد يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا لا يقل في بعض جوانبه عن التدخين، وقد يرتبط بارتفاع معدلات الوفاة المبكرة. اضافة اعلان





وأوضحوا أن قلة النشاط البدني تؤثر سلبًا في صحة القلب والعضلات، وتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان.



وتوصي الإرشادات الصحية للبالغين بممارسة ما بين 150 و300 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا، أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط المكثف، إلى جانب تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعيًا على الأقل.



وأكد الباحثون أن هذه التوصيات تمثل الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على الصحة، وليس الوصول إلى أفضل مستويات اللياقة.









