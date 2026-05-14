دراسة: الكافيين قد يساعد في إبطاء الشيخوخة

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كوين ماري في لندن أن الكافيين قد يؤثر في آليات بيولوجية مرتبطة بإبطاء الشيخوخة وتحسين صحة الخلايا، إلى جانب دوره المعروف في تعزيز اليقظة.





وأظهرت الدراسة المنشورة في دورية Microbial Cell أن الكافيين ينشط نظام AMPK المسؤول عن تنظيم الطاقة داخل الخلايا والاستجابة للإجهاد، ما ساعد الخلايا على البقاء لفترة أطول في التجارب المخبرية.



وأكد الباحثون أن النتائج لا تعني أن الكافيين يطيل العمر مباشرة لدى البشر، لكنها تشير إلى ارتباط محتمل بينه وبين بعض المسارات المرتبطة بالشيخوخة الصحية، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية.





