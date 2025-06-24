دراسة: النساء العاملات ليلا أكثر عرضة للإصابة بمرض مزمن

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 274 ألف عامل وعاملة من قاعدة بيانات "بيوبنك المملكة المتحدة"، ووجدوا أن خطر الإصابة بالربو يزداد مع زيادة عدد ومعدل العمل في النوبات الليلية على مدار الحياة المهنية.
ورجّح الباحث روبرت مادستون من جامعة مانشستر أن اضطراب الساعة البيولوجية أو الفروق الهرمونية بين الجنسين قد يفسر هذا الارتباط.
يذكر أن الربو مرض تنفسي مزمن يسبب نوبات حادة من ضيق التنفس، ويتسبب في وفاة حوالي 9 أشخاص يوميًا في الولايات المتحدة.
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