الثلاثاء 2025-06-24 10:53 ص
 

دراسة: النساء العاملات ليلا أكثر عرضة للإصابة بمرض مزمن

غ76غ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 09:39 ص

الوكيل الإخباري-  كشفت دراسة حديثة بريطانية أن النساء اللاتي يعملن في النوبات الليلية يزيد لديهن احتمال الإصابة بالربو المعتدل أو الشديد مقارنة بالنساء العاملات خلال النهار، في حين لم يُلاحظ هذا التأثير عند الرجال.

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وحلل الباحثون بيانات أكثر من 274 ألف عامل وعاملة من قاعدة بيانات "بيوبنك المملكة المتحدة"، ووجدوا أن خطر الإصابة بالربو يزداد مع زيادة عدد ومعدل العمل في النوبات الليلية على مدار الحياة المهنية.


ورجّح الباحث روبرت مادستون من جامعة مانشستر أن اضطراب الساعة البيولوجية أو الفروق الهرمونية بين الجنسين قد يفسر هذا الارتباط.


يذكر أن الربو مرض تنفسي مزمن يسبب نوبات حادة من ضيق التنفس، ويتسبب في وفاة حوالي 9 أشخاص يوميًا في الولايات المتحدة.

 

سكاي نيوز 

 
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