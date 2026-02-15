الأحد 2026-02-15 10:50 ص

دراسة بريطانية: الأطعمة النباتية عالية الجودة تقلل خطر فشل القلب

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 15-02-2026 09:06 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة علمية بريطانية أن النظام الغذائي النباتي عالي الجودة يلعب دورا محوريا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

شملت الدراسة 190,092 شخصا بالغا من متوسطي العمر وكبار السن من بنك البيانات الحيوية في المملكة المتحدة (UK Biobank)، ولم يكن أي منهم يعاني من قصور القلب في بداية الدراسة. وخلال 13 عاما من المتابعة، سُجلت 4,351 حالة إصابة جديدة بالمرض.


وقيم العلماء الأنظمة الغذائية للمشاركين باستخدام ثلاثة مؤشرات: إجمالي الأطعمة النباتية، الأطعمة النباتية "الصحية"، والأطعمة النباتية "غير الصحية". وشملت الأطعمة النباتية الصحية الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، بينما شملت الأطعمة الأقل صحة الحبوب المكررة والحلويات والسكاكر وغيرها من الأطعمة المصنعة، حتى وإن لم تكن تحتوي على لحوم.

 

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة النباتية عالية الجودة انخفض لديهم خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 16% مقارنة بمن تناولوا كميات أقل. وفي المقابل، ارتبط النظام الغذائي الغني بالأطعمة النباتية "الأقل صحة" بزيادة خطر الإصابة بنسبة 11%.

 
 


