دراسة: بطء بدء المشي لدى كبار السن يزيد خطر الوفاة

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية أن بطء بدء الخطوة لدى كبار السن قد يكون مؤشراً على تراجع الصحة العامة وارتفاع خطر الوفاة.

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وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون ، 120 شخصاً تجاوزوا سن 65 عاماً، وتبين أن كل تأخر بمقدار 0.1 ثانية في بدء الحركة أثناء أداء مهمة ذهنية ارتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة تراوح بين 28% و30% خلال فترة المتابعة.