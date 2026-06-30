دراسة: بطء بدء المشي لدى كبار السن يزيد خطر الوفاة

وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون ، 120 شخصاً تجاوزوا سن 65 عاماً، وتبين أن كل تأخر بمقدار 0.1 ثانية في بدء الحركة أثناء أداء مهمة ذهنية ارتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة تراوح بين 28% و30% خلال فترة المتابعة.
وأشار الباحثون إلى أن بطء الحركة قد يعكس تراجعاً في كفاءة الجهاز العصبي والتوازن، داعين إلى إدراج اختبارات مماثلة ضمن الفحوصات الروتينية لكبار السن، مع التأكيد على أن النتائج تُظهر ارتباطاً إحصائياً ولا تثبت علاقة سببية مباشرة.
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