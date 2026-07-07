الثلاثاء 2026-07-07 03:24 م

دراسة تحذر: حبوب الإفطار المحلّاة قد تؤثر في دماغ طفلك

ثصبق
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 01:31 م

الوكيل الإخباري-   حذّرت دراسة حديثة من أن الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة، مثل الوجبات السريعة، وحبوب الإفطار المحلّاة، واللحوم المعالجة، قد يؤثر في نمو أدمغة الأطفال قبل سن السادسة.

واعتمد باحثون من مستشفى طب الأطفال في لوس أنجلوس الأمريكية على متابعة 144 طفلًا منذ الولادة حتى سن السادسة، مع تسجيل نظامهم الغذائي وإجراء فحوصات بالرنين المغناطيسي.

وأظهرت النتائج أن كل زيادة بنسبة 10% في استهلاك هذه الأطعمة ارتبطت بانخفاض قدره 2% في حجم مناطق من الدماغ مسؤولة عن الانفعالات والتحفيز ونظام المكافأة.

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ورغم عدم رصد تأثير مباشر في القدرات المعرفية، لاحظ الباحثون تغيرات في بنية الدماغ قد تؤثر في الذاكرة والتفكير والسلوك، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم آثارها طويلة المدى.

 
 


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