دراسة تحذر: حبوب الإفطار المحلّاة قد تؤثر في دماغ طفلك

الوكيل الإخباري- حذّرت دراسة حديثة من أن الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة، مثل الوجبات السريعة، وحبوب الإفطار المحلّاة، واللحوم المعالجة، قد يؤثر في نمو أدمغة الأطفال قبل سن السادسة.



واعتمد باحثون من مستشفى طب الأطفال في لوس أنجلوس الأمريكية على متابعة 144 طفلًا منذ الولادة حتى سن السادسة، مع تسجيل نظامهم الغذائي وإجراء فحوصات بالرنين المغناطيسي.



وأظهرت النتائج أن كل زيادة بنسبة 10% في استهلاك هذه الأطعمة ارتبطت بانخفاض قدره 2% في حجم مناطق من الدماغ مسؤولة عن الانفعالات والتحفيز ونظام المكافأة.

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