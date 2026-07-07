دراسة تحذر: حبوب الإفطار المحلّاة قد تؤثر في دماغ طفلك

واعتمد باحثون من مستشفى طب الأطفال في لوس أنجلوس الأمريكية على متابعة 144 طفلًا منذ الولادة حتى سن السادسة، مع تسجيل نظامهم الغذائي وإجراء فحوصات بالرنين المغناطيسي.
وأظهرت النتائج أن كل زيادة بنسبة 10% في استهلاك هذه الأطعمة ارتبطت بانخفاض قدره 2% في حجم مناطق من الدماغ مسؤولة عن الانفعالات والتحفيز ونظام المكافأة.
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