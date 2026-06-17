دراسة تكشف أبرز عوامل خطر الإصابة بسرطان المعدة

09:58 ص

الوكيل الإخباري- كشف البروفيسور بارك سونغ سو، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي في مستشفى أنام الجامعي التابع لجامعة كوريا الجنوبية، عن أبرز العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة. اضافة اعلان





وقال في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية إن سرطان المعدة يعد من أكثر الأورام الخبيثة شيوعاً في كوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن سجل الأورام الوطني لعام 2023 وضعه ضمن أكثر خمسة أنواع سرطانية تشخيصاً في البلاد.



وأوضح أن الإصابة ببكتيريا الملوية البوابية (Helicobacter pylori) تُعد من أبرز عوامل الخطر، إذ ترفع احتمالية الإصابة بسرطان المعدة بنحو الضعف.



وأضاف أن النظام الغذائي الغني بالملح والأطعمة المخللة يزيد خطر الإصابة بنسبة تتراوح بين 1.4 ومرتين، فيما يرفع التدخين احتمالية الإصابة بما يتراوح بين 1.3 و1.8 مرة.



وأشار إلى أن الإفراط في استهلاك الحبوب المكررة، واللحوم الحمراء، واللحوم المصنعة، ومنتجات الألبان الغنية بالدهون، يُعد أيضاً من العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالمرض.



وذكر أن فريقاً من العلماء بقيادته أجرى تحليلاً لـ507 أوراق بحثية من قواعد البيانات الطبية الدولية PubMed وEmbase وCochrane، حيث جرى تقييم تأثير 139 عاملاً، شملت النظام الغذائي ونمط الحياة والبيئة والأدوية والعدوى والعوامل الوراثية، على خطر الإصابة بسرطان المعدة والوقاية منه.









