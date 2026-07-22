الأربعاء 2026-07-22 02:41 م

دراسة تكشف أن الاكتئاب الشديد ينقسم إلى نوعين مختلفين

صيث
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 11:11 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة جديدة أن الاكتئاب الشديد قد لا يكون مرضًا واحدًا، بل قد ينقسم إلى نوعين بيولوجيين مختلفين، لكل منهما خصائص جينية وصحية مميزة، ما قد يساعد في تطوير علاجات أكثر دقة مستقبلًا.اضافة اعلان


وحلل الباحثون بيانات جينية لأكثر من 460 ألف شخص، ووجدوا اختلافات بين المصابين؛ إذ ارتبط أحد النوعين بزيادة الوزن، وكثرة النوم، وارتفاع مخاطر السكري وأمراض القلب، بينما ارتبط النوع الآخر بفقدان الوزن، والأرق، وخصائص جينية مختلفة.

كما حددت الدراسة 27 موقعًا جينيًا مرتبطًا بالاكتئاب الشديد، مؤكدة أن فهم هذه الاختلافات قد يمهد لعلاجات مخصصة بدلًا من النهج الموحد لجميع المرضى.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم إيطاليا.

عربي ودولي إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من آب

العبدلي يجدّد شراكته مع مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم ويستضيف فعالياتٍ من دورته السابعة

أخبار الشركات العبدلي يجدّد شراكته مع مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم ويستضيف فعالياتٍ من دورته السابعة

هيئة تنظيم الطيران المدني: متابعة دقيقة لضمان أمن وسلامة الطيران في الأردن

أخبار محلية هيئة تنظيم الطيران المدني: متابعة دقيقة لضمان أمن وسلامة الطيران في الأردن

روبيو: لقائي مع لافروف سيركز على أزمة أوكرانيا

عربي ودولي روبيو: لقائي مع لافروف سيركز على أزمة أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

عربي ودولي لافروف يقول إنه سيلتقي روبيو الخميس في مانيلا

البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي في أوروبا ربما أصيب بفيروس كورونا

عربي ودولي البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي في أوروبا ربما أصيب بفيروس كورونا

البنك الأردني الكويتي يعزز الاستثمار في رأسماله البشري بشراكة استراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي يعزز الاستثمار في رأسماله البشري بشراكة استراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني

ارشيفية

أخبار محلية الدفاع المدني يخمد حريق مواد كيميائية بساحة أحد المصانع في مدينة العقبة



 
 






الأكثر مشاهدة

 