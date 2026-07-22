دراسة تكشف أن الاكتئاب الشديد ينقسم إلى نوعين مختلفين

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة أن الاكتئاب الشديد قد لا يكون مرضًا واحدًا، بل قد ينقسم إلى نوعين بيولوجيين مختلفين، لكل منهما خصائص جينية وصحية مميزة، ما قد يساعد في تطوير علاجات أكثر دقة مستقبلًا. اضافة اعلان





وحلل الباحثون بيانات جينية لأكثر من 460 ألف شخص، ووجدوا اختلافات بين المصابين؛ إذ ارتبط أحد النوعين بزيادة الوزن، وكثرة النوم، وارتفاع مخاطر السكري وأمراض القلب، بينما ارتبط النوع الآخر بفقدان الوزن، والأرق، وخصائص جينية مختلفة.



كما حددت الدراسة 27 موقعًا جينيًا مرتبطًا بالاكتئاب الشديد، مؤكدة أن فهم هذه الاختلافات قد يمهد لعلاجات مخصصة بدلًا من النهج الموحد لجميع المرضى.





