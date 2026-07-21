دراسة تكشف اختلاف الخضروات المفيدة للقلب بين الرجال والنساء

وحلّل باحثون من جامعة إيدث كوان الأسترالية النظام الغذائي لأكثر من 600 شخص بالغ، ووجدوا أن تناول البقوليات مثل الفول والعدس والفاصوليا يرتبط بانخفاض احتمالات ظهور مؤشرات أمراض القلب لدى الرجال، بينما تستفيد النساء بشكل أكبر من الخضروات الصليبية مثل البروكلي والكرنب.
وأكد الباحثون أن تناول الخضروات المناسبة يومياً قد يساعد في تقليل مخاطر أمراض القلب والسكري، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج.
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