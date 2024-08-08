 
الخميس 2024-08-08 01:53 م
 
 

دراسة تكشف تأثير سكري الحمل على سرطان الثدي

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 08-08-2024 10:23 ص

الوكيل الإخباري-   يؤثر سكري الحمل على حوالي حالة من كل 7 حالات حمل، وعلى الرغم من أنه يختفي عادة بحلول وقت الولادة، إلا أن ذلك التغير في آليات التمثيل الغذائي يترك آثاراً لاحقة.

وقد توصلت دراسة جديدة إلى أخبار مطمئنة للحوامل اللاتي تم تشخيص سكري الحمل لديهن، إذ تبين أن ليس لها تأثير على خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي على المدى الطويل.


ووفق "هيلث داي"، يرتبط سكري الحمل بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب وغيرها من القضايا الصحية، مثل السمنة وتسارع الشيخوخة.


وقد أجريت الدراسة في مستشفى جامعة أودنسه بالدنمارك، وتتبع فريق البحث بيانات أكثر من 708 آلاف امرأة، أنجبن في متوسط عمر 28 عاماً، واستمرت المتابعة 11 عاماً.


ووجد البحث أن النساء اللاتي أصبن بسكري الحمل لم يكن لديهن احتمالات أعلى للإصابة بسرطان الثدي من اللاتي لم يصبن به.


وانطبقت هذه النتائج على سرطان الثدي بشكل عام، وسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث، وبعده.
وقالت ماريا كريستنسن الباحثة الرئيسية: "على الرغم من أن سكري الحمل لا يرتبط بسرطان الثدي، إلا أن النساء اللاتي يعانين منه ما زلن بحاجة إلى الاهتمام بصحتهن في المستقبل"، لارتباطه بمخاطر أعلى تتعلق بالقلب والكلى والصحة النفسية بما في ذلك الاكتئاب.

 

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