دراسة تكشف عن تأثير نمط نوم محدد على الصحة العقلية

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن الأفراد الذين يفضلون السهر، أو ما يعرفون بـ"بومة الليل"، أكثر عرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب مقارنة بمن يستيقظون مبكرا.



وأشار باحثون بريطانيون إلى أن هؤلاء الأشخاص يميلون إلى القلق المفرط خلال ساعات الليل المتأخرة.



وأوضح الباحثون أن نتائج الدراسة تشير إلى أن تغيير نمط النوم قد يساعد على تقليل أعراض الاكتئاب، الذي يعاني منه نحو واحد من كل ستة بالغين.

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وفي هذه الدراسة، قام خبراء من جامعة ساري بمسح شمل 546 طالبا جامعيا حول أنماط نومهم، وقسموا المشاركين إلى ثلاث فئات: "الصباحيون" (من يستيقظون مبكرا)، و"المسائيون" (بومة الليل)، والفئة المتوسطة.



ووجدت الدراسة أن أصحاب فئة "بومة الليل" سجلوا درجات أعلى بمعدل نقطتين في استبيان الاكتئاب الطبي مقارنة بالذين يستيقظون مبكرا. كما طلب من المشاركين الإجابة عن مدى وعيهم بأفكارهم ومشاعرهم، ومدى ميلهم إلى التفكير المفرط.



وأظهر تحليل النتائج أن أصحاب فئة "بومة الليل" يعانون من جودة نوم أقل، ويبلغون عن ميل أكبر للتفكير المفرط. وكتب الباحثون في مجلة PLOS One أن هذه العوامل قد تساهم في زيادة خطر الاكتئاب بين هذه الفئة.