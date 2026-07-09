دراسة تكشف فائدة غير متوقعة للشاي والشوكولاتة

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن شرب الشاي وتناول الشوكولاتة الداكنة قد يساعدان في خفض ضغط الدم، بفضل احتوائهما على مركبات"الفلافان-3-أول"، وهي مضادات أكسدة تدعم صحة القلب والأوعية الدموية. اضافة اعلان





واعتمدت الدراسة على تحليل 145 تجربة سريرية شملت أكثر من 5200 مشارك، وأظهرت أن تناول هذه المركبات بانتظام ساهم في خفض ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بارتفاعه.



وأشار الباحثون إلى أن هذه المركبات توجد أيضاً في التفاح والعنب والكمثرى وبعض أنواع التوت، مؤكدين أن فعاليتها تظهر مع المواظبة على تناولها لمدة تتراوح بين 4 و8 أسابيع، ضمن نظام غذائي صحي، مع الالتزام بالعلاج الموصوف واستشارة الطبيب، خصوصاً لمرضى الأمراض المزمنة.









