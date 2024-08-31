دراسة تكشف فائدة مذهلة للأطعمة المرّة

الوكيل الإخباري- "البوليفينول" هو نوع من المواد الكيميائية التي توجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة النباتية، وتعمل كمضاد للأكسدة، ولها طعم مر.

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وقد وجدت دراسة يابانية أن مستقبلات هذا الطعم المر لا توجد على اللسان فقط، وإنما في أعضاء أخرى في الجسم.



وبحسب الدراسة التي أجريت في معهد شيبورا للتكنولوجيا، تبين أن تنشيط مستقبلات المذاق المر بواسطة البوليفينول يسبب إفراز هرمونات قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع 2.



ووفقاً لموقع "مديكال نيوز توداي"، يوجد البوليفينول في الشاي الأخضر والأسود، والمكسرات والبذور، والحبوب الكاملة، والشوكولاتة الداكنة، وجميع الخضراوات، وبعض الفواكه مثل التفاح والتوت والكرز.

وقالت النتائج: "هناك الكثير من الإمكانات للمساعدة في تنظيم أجسامنا من خلال الطعام أكثر مما ندرك، لذا فإن هذه الدراسة توضح أنه إذا أضفنا أطعمة وأشياء معينة إلى نظامنا الغذائي، فيمكننا تحسين صحتنا."