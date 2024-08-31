 
السبت 2024-08-31 11:12 ص
 

 

دراسة تكشف فائدة مذهلة للأطعمة المرّة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 31-08-2024 10:41 ص

الوكيل الإخباري-   "البوليفينول" هو نوع من المواد الكيميائية التي توجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة النباتية، وتعمل كمضاد للأكسدة، ولها طعم مر.

اضافة اعلان

 

وقد وجدت دراسة يابانية أن مستقبلات هذا الطعم المر لا توجد على اللسان فقط، وإنما في أعضاء أخرى في الجسم.


وبحسب الدراسة التي أجريت في معهد شيبورا للتكنولوجيا، تبين أن تنشيط مستقبلات المذاق المر بواسطة البوليفينول يسبب إفراز هرمونات قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع 2.


ووفقاً لموقع "مديكال نيوز توداي"، يوجد البوليفينول في الشاي الأخضر والأسود، والمكسرات والبذور، والحبوب الكاملة، والشوكولاتة الداكنة، وجميع الخضراوات، وبعض الفواكه مثل التفاح والتوت والكرز.
وقالت النتائج: "هناك الكثير من الإمكانات للمساعدة في تنظيم أجسامنا من خلال الطعام أكثر مما ندرك، لذا فإن هذه الدراسة توضح أنه إذا أضفنا أطعمة وأشياء معينة إلى نظامنا الغذائي، فيمكننا تحسين صحتنا."


وهناك أكثر من 8 آلاف نوع من البوليفينول، وكلها مضادات أكسدة لديها القدرة على حماية خلايا الجسم من الشيخوخة، والتلف الناتج عن عوامل خارجية مثل الإصابات، والتلوث البيئي، والتدخين، وتناول الأطعمة المصنعة.

24

 
gnews

أحدث الأخبار

من عمليات التبادل السابقة بين الجانبين

فلسطين إعلام إسرائيلي: تقدم بمفاوضات التبادل في الدوحة

قوات الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين قوات الاحتلال تحاصر منزلا في حارة الدمج بجنين

من المصدر

تكنولوجيا الفراولة.. OpenAI تقترب من إطلاق الجيل الخامس من ChatGPT

فيسبوك

تكنولوجيا خطأ تقني وراء تغيير لون أيقونة "فيسبوك"

من المصدر

منوعات زواج أميرة النرويج بـ"المشعوذ".. تفاصيل الزفاف المنتظر

تعبيرية

طب وصحة دراسة تكشف فائدة مذهلة للأطعمة المرّة

دمار في اليابان جراء إعصار "شانشان"

عربي ودولي اليابان: إلغاء 60 رحلة جوية وتحذيرات من انهيارات أرضية جراء إعصار

من المصدر

أخبار محلية "الديوان" يهنئ الملكة رانيا بعيد ميلادها



 


الأكثر مشاهدة