دراسة تكشف فوائد القيلولة القصيرة لصحة الدماغ

ووفقًا لباحثين من جامعة هارفارد الأمريكية ومؤسسة النوم الوطنية الأمريكية، تساعد هذه القيلولة على تحسين التركيز والذاكرة وتقليل الإرهاق، دون التأثير في جودة النوم الليلي.
كما تشير دراسات إلى أن الانتظام في القيلولة القصيرة قد يرتبط بالحفاظ على بعض الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر، مثل الانتباه وسرعة معالجة المعلومات.
ويؤكد الخبراء أن القيلولة لا تغني عن النوم الليلي الكافي، الذي يبقى العامل الأساسي للحفاظ على صحة الدماغ والقدرات الذهنية.
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