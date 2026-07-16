دراسة تكشف فوائد القيلولة القصيرة لصحة الدماغ

الوكيل الإخباري- كشفت أبحاث حديثة أن القيلولة القصيرة خلال النهار قد تعزز صحة الدماغ، خاصة عندما تتراوح مدتها بين 10 و30 دقيقة.

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ووفقًا لباحثين من جامعة هارفارد الأمريكية ومؤسسة النوم الوطنية الأمريكية، تساعد هذه القيلولة على تحسين التركيز والذاكرة وتقليل الإرهاق، دون التأثير في جودة النوم الليلي.



كما تشير دراسات إلى أن الانتظام في القيلولة القصيرة قد يرتبط بالحفاظ على بعض الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر، مثل الانتباه وسرعة معالجة المعلومات.