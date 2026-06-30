الثلاثاء 2026-06-30 03:56 م

دراسة تكشف فوائد تأمل الشروق والغروب للصحة النفسية

ثقف
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 01:25 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسات علمية أن التأمل المنتظم في شروق الشمس وغروبها قد يعزز الصحة النفسية والجسدية، إذ يساعد على تقليل القلق والاكتئاب، وتحسين الذاكرة وجودة النوم.

وأوضح الباحثون أن هذه الفوائد تعود إلى تعزيز الشعور بالرهبة الذي يخفف التوتر، إضافة إلى تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، حيث يدعم الشروق اليقظة والطاقة، بينما يساعد الغروب على خفض التوتر وتحفيز إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

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كما حذّر العلماء من أن الإفراط في استخدام الشاشات والإضاءة الاصطناعية ليلاً قد يخلّ بهذا التوازن الطبيعي.

 
 


gnews

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