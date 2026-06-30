دراسة تكشف فوائد تأمل الشروق والغروب للصحة النفسية

وأوضح الباحثون أن هذه الفوائد تعود إلى تعزيز الشعور بالرهبة الذي يخفف التوتر، إضافة إلى تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، حيث يدعم الشروق اليقظة والطاقة، بينما يساعد الغروب على خفض التوتر وتحفيز إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.
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