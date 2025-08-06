دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان

🔍 أبرز نتائج الدراسة:
✅ بشكل عام:
تناول منتجات الألبان بانتظام قد يُقلل من خطر الإصابة بـ:
أمراض القلب
السكري من النوع 2
السمنة
بعض السرطانات (الثدي، القولون والمستقيم، المثانة)
🥛 الحليب
📌 تمت دراسته في 51 بحثًا.
✅ فوائده المحتملة:
تقليل خطر بعض السرطانات (الفم، المثانة، القولون والمستقيم)
📌 لكن: لم تُظهر معظم الدراسات تأثيرًا كبيرًا على الصحة العامة.
🧀 الجبن
📌 20 دراسة تناولته.
✅ النتائج:
تقليل خطر أمراض القلب
تقليل خطر سرطانات الثدي والقولون
🍶 الزبادي
📌 25 دراسة تناولته.
✅ الفوائد:
حماية من أمراض القلب
تقليل خطر السكري من النوع الثاني
تقليل خطر سرطانات المثانة، الثدي، والقولون
🧫 منتجات الألبان المخمّرة (مثل الزبادي، الكفير)
📌 13 دراسة.
✅ أقوى الفوائد الصحية:
خفض خطر السكتة الدماغية
تقليل الإصابة بأمراض القلب
تقليل خطر أنواع مختلفة من السرطان (الثدي، المثانة)
💡 الخلاصة:
منتجات الألبان ليست متساوية في التأثير الصحي، لكن منتجات الألبان المخمرة والزبادي تحديدًا هي الأفضل دعمًا لصحتك، خصوصًا فيما يتعلق بالقلب والسرطان والسكري.
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