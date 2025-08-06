دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية الإكلينيكية، أن تناول الألبان – سواء كاملة أو قليلة الدسم – يمكن أن يكون مفيدًا لصحة القلب، في حين تُعد الزبادي ومنتجات الألبان المخمرة الأفضل من حيث التأثير الصحي الإيجابي.

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🔍 أبرز نتائج الدراسة:

✅ بشكل عام:

تناول منتجات الألبان بانتظام قد يُقلل من خطر الإصابة بـ:

أمراض القلب

السكري من النوع 2

السمنة

بعض السرطانات (الثدي، القولون والمستقيم، المثانة)



🥛 الحليب

📌 تمت دراسته في 51 بحثًا.

✅ فوائده المحتملة:

تقليل خطر بعض السرطانات (الفم، المثانة، القولون والمستقيم)

📌 لكن: لم تُظهر معظم الدراسات تأثيرًا كبيرًا على الصحة العامة.



🧀 الجبن

📌 20 دراسة تناولته.

✅ النتائج:

تقليل خطر أمراض القلب

تقليل خطر سرطانات الثدي والقولون



🍶 الزبادي

📌 25 دراسة تناولته.

✅ الفوائد:

حماية من أمراض القلب

تقليل خطر السكري من النوع الثاني

تقليل خطر سرطانات المثانة، الثدي، والقولون



🧫 منتجات الألبان المخمّرة (مثل الزبادي، الكفير)

📌 13 دراسة.

✅ أقوى الفوائد الصحية:

خفض خطر السكتة الدماغية

تقليل الإصابة بأمراض القلب

تقليل خطر أنواع مختلفة من السرطان (الثدي، المثانة)



💡 الخلاصة:

منتجات الألبان ليست متساوية في التأثير الصحي، لكن منتجات الألبان المخمرة والزبادي تحديدًا هي الأفضل دعمًا لصحتك، خصوصًا فيما يتعلق بالقلب والسرطان والسكري.