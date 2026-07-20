دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار بعد التاسعة صباحًا

واعتمدت الدراسة الفرنسية على متابعة أكثر من 100 ألف شخص لأكثر من 7 سنوات، ووجدت أن تأخير الإفطار أو تناول العشاء بعد الساعة التاسعة مساء قد يزيد من مخاطر اضطرابات الأوعية الدموية، بسبب تأثير ذلك في الساعة البيولوجية للجسم والتمثيل الغذائي.
وأشار الباحثون إلى أن أفضل وقت للإفطار يكون خلال الساعة الأولى بعد الاستيقاظ، مع تناول وجبة متوازنة، بينما يُفضل تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل للحفاظ على صحة القلب وتنظيم مستويات السكر والضغط.
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