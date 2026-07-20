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دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار بعد التاسعة صباحًا

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تعبيرية
 
الإثنين، 20-07-2026 11:36 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن توقيت تناول الوجبات قد يؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية، إذ ارتبط تناول الإفطار بعد الساعة التاسعة صباحًا بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالإفطار المبكر.اضافة اعلان


واعتمدت الدراسة الفرنسية على متابعة أكثر من 100 ألف شخص لأكثر من 7 سنوات، ووجدت أن تأخير الإفطار أو تناول العشاء بعد الساعة التاسعة مساء قد يزيد من مخاطر اضطرابات الأوعية الدموية، بسبب تأثير ذلك في الساعة البيولوجية للجسم والتمثيل الغذائي.

وأشار الباحثون إلى أن أفضل وقت للإفطار يكون خلال الساعة الأولى بعد الاستيقاظ، مع تناول وجبة متوازنة، بينما يُفضل تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل للحفاظ على صحة القلب وتنظيم مستويات السكر والضغط.
 
 


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