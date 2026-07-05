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دراسة توضح الفروق الصحية بين الزبادي المثلج والآيس كريم

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تعبيرية
 
الأحد، 05-07-2026 02:47 م
الوكيل الإخباري-   يحذر خبراء التغذية من اعتبار الزبادي المثلج بديلاً صحياً للآيس كريم بشكل مطلق، مؤكدين أن قيمته الغذائية تعتمد على مكوناته والإضافات المصاحبة له.اضافة اعلان


ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الزبادي المثلج قد يحتوي على سعرات ودهون أقل من الآيس كريم، خاصة عند اعتماده على الزبادي اليوناني، إلا أن إضافة كميات كبيرة من السكريات والصلصات والحلويات قد تلغي هذه الفائدة.

كما أوضح الخبراء أن بعض المنتجات التجارية تحتوي على سكريات مضافة ومثبتات تقلل من قيمته الصحية، مشيرين إلى أن الاعتقاد بأنه خيار صحي قد يدفع البعض لتناوله بكميات أكبر، ما يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أعلى من المتوقع. ونصحوا باختيار الأنواع قليلة السكر وتناولها باعتدال أو تحضيره منزليًا للحصول على فائدة أفضل.
 
 


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