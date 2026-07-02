الخميس 2026-07-02 12:19 م

دراسة توضح تأثير البقاء في المنزل على الصحة الجسدية والنفسية

adf
تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 10:01 ص
الوكيل الإخباري-   قد يمنح البقاء في المنزل شعورًا بالراحة والأمان، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من أن العزلة الطويلة دون نشاط قد تؤثر سلبًا على الصحة النفسية والجسدية.اضافة اعلان


وبحسب الموقع الفيتنامي Vinmec الطبي، فإن من أبرز الآثار السلبية لذلك: زيادة الضغط النفسي والخمول الذهني بسبب قلة التفاعل الاجتماعي، وتبني سلوكيات غير صحية مثل التدخين، إضافة إلى الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية وما يسببه من اضطرابات نفسية وتراجع النشاط البدني.

كما تشمل التأثيرات اضطرابات النوم نتيجة قلة التعرض للضوء الطبيعي، ونقص فيتامين د المرتبط بضعف العظام، إلى جانب تغير الشهية والوزن، وضعف المناعة بسبب التوتر والعزلة.

ويؤكد الخبراء أهمية تحقيق التوازن بين البقاء في المنزل والخروج الآمن وممارسة النشاط البدني للحفاظ على الصحة العامة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الشيباني يبحث مع عون تعزيز العلاقات على أساس حسن الجوار

عربي ودولي الشيباني يبحث مع عون تعزيز العلاقات على أساس حسن الجوار

قال وزير الزراعة صائب الخريسات، إنّ عدد الشركات المصدرة والمستفيدة من برامج دعم الصادرات الزراعية بلغ 19 شركة، فيما تجاوز إجمالي الدعم المصروف للمصدرين مليونا و59 ألف دينار أردني، منها نحو 5200 دينار

أخبار محلية وزير الزراعة: أكثر من مليون دينار دعم لصادرات الخضار والفواكه

معان

أخبار محلية مركز شابات معان ينفذ نشاطا تدريبا في الحرف اليدوية

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

أخبار محلية محاضرة توعوية في أوقاف الأغوار الشمالية حول مخاطر المخدرات

مبنى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان

اقتصاد محلي %46.4 نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمّان

بحث قضايا لقطاع السياحة الوافدة

أخبار محلية بحث قضايا لقطاع السياحة الوافدة

بنك الإسكان يدعم جولات "الفن أداة للدمج: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن" بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة

أخبار الشركات بنك الإسكان يدعم جولات "الفن أداة للدمج: تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن" بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة

مساعدات أردنية متوجهة إلى فنزويلا

أخبار محلية الأردن يسيّر اليوم طائرتي مساعدات طبية وإغاثية إلى فنزويلا بعد تعرضها لزلزالين



 
 






الأكثر مشاهدة

 