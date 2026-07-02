دراسة توضح تأثير البقاء في المنزل على الصحة الجسدية والنفسية

وبحسب الموقع الفيتنامي Vinmec الطبي، فإن من أبرز الآثار السلبية لذلك: زيادة الضغط النفسي والخمول الذهني بسبب قلة التفاعل الاجتماعي، وتبني سلوكيات غير صحية مثل التدخين، إضافة إلى الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية وما يسببه من اضطرابات نفسية وتراجع النشاط البدني.
كما تشمل التأثيرات اضطرابات النوم نتيجة قلة التعرض للضوء الطبيعي، ونقص فيتامين د المرتبط بضعف العظام، إلى جانب تغير الشهية والوزن، وضعف المناعة بسبب التوتر والعزلة.
ويؤكد الخبراء أهمية تحقيق التوازن بين البقاء في المنزل والخروج الآمن وممارسة النشاط البدني للحفاظ على الصحة العامة.
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