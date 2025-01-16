دراسة: شرب كوب من الحليب يوميا يقي من مرض خطير

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة أكسفورد أن شرب كوب من الحليب يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 20%. تم الوصول إلى هذه النتيجة بعد تحليل البيانات الغذائية لأكثر من 540 ألف سيدة على مدى 17 عامًا.

اضافة اعلان



وأكد الباحثون أن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، الذي يساعد في تقليل التأثيرات المسرطنة للأحماض الصفراوية والدهنية الحرة في القولون، مما يساهم في الوقاية من سرطان الأمعاء. كما أظهرت الدراسة أن خطر الإصابة بالسرطان يزداد عند تناول اللحوم الحمراء أو المصنعة.



وأشار الفريق البحثي إلى أن الكالسيوم يمكن الحصول عليه أيضًا من مصادر أخرى مثل حليب الصويا المدعم، مما يوفر بدائل طبيعية للأشخاص الذين لا يتناولون منتجات الألبان.