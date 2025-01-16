دراسة: شرب كوب من الحليب يوميا يقي من مرض خطير

وأكد الباحثون أن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، الذي يساعد في تقليل التأثيرات المسرطنة للأحماض الصفراوية والدهنية الحرة في القولون، مما يساهم في الوقاية من سرطان الأمعاء. كما أظهرت الدراسة أن خطر الإصابة بالسرطان يزداد عند تناول اللحوم الحمراء أو المصنعة.
وأشار الفريق البحثي إلى أن الكالسيوم يمكن الحصول عليه أيضًا من مصادر أخرى مثل حليب الصويا المدعم، مما يوفر بدائل طبيعية للأشخاص الذين لا يتناولون منتجات الألبان.
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