دراسة صادمة: ضغط الدم قد يسبب العمى !

وأوضحت الجمعية أن ضغط الدم يتسبب في تدهور سريان الدم ويشكل عبئاً على الأوعية الدموية الدقيقة، مما يؤدي إلى تكوّن الجلطات، وقد يتسبب في مشاكل جسيمة بالشبكية، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالعمى.
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