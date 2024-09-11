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دراسة صادمة: ضغط الدم قد يسبب العمى !

الوكيل الإخباري- أكدت الجمعية الألمانية لارتفاع ضغط الدم أن ارتفاع ضغط الدم ينطوي على مخاطر جسيمة على العين.
تعبيرية
الأربعاء، 11-09-2024 01:13 م

الوكيل الإخباري-  أكدت الجمعية الألمانية لارتفاع ضغط الدم أن ارتفاع ضغط الدم ينطوي على مخاطر جسيمة على العين.

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وأوضحت الجمعية أن ضغط الدم يتسبب في تدهور سريان الدم ويشكل عبئاً على الأوعية الدموية الدقيقة، مما يؤدي إلى تكوّن الجلطات، وقد يتسبب في مشاكل جسيمة بالشبكية، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالعمى.

 

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