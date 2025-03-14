دراسة صادمة .. مشروب شائع قد يسبب سرطان الفم

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة صادمة أن تناول علبة واحدة فقط من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر يوميا قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الفم 5 أضعاف.



ووجد علماء أميركيون، بعد فحص بيانات أكثر من 160 ألف امرأة، أن من يستهلكن المشروبات "المحلاة بالسكر" بكثرة أكثر عرضة للإصابة بالمرض من من يشربن أقل من علبة واحدة شهريا.

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