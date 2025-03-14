دراسة صادمة .. مشروب شائع قد يسبب سرطان الفم

ووجد علماء أميركيون، بعد فحص بيانات أكثر من 160 ألف امرأة، أن من يستهلكن المشروبات "المحلاة بالسكر" بكثرة أكثر عرضة للإصابة بالمرض من من يشربن أقل من علبة واحدة شهريا.
وقال العلماء، إن كيفية تأثير هذه المشروبات على الإصابة بسرطان الفم لا تزال غير واضحة، وهي مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث.
وأضافوا أن هذه المشروبات، إلى جانب محتوياتها من السكريات، قد تعطّل البكتيريا النافعة في الفم، مما قد يُسبب التهابا وتغيرات في خلايا قد تُصبح سرطانية.
وتنص الإرشادات الصحية على ضرورة الحد من تناول السكريات إلى 30 غراما فقط يوميا.
وتحتوي علبة واحدة من المشروبات الغازية سعة 330 مل على 35 غراما من السكر.
سكاي نيوز
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