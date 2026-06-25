الخميس 2026-06-25 11:30 ص

دراسة صادمة: مكملات العظام ليست كما يظن الجميع

يئل
تعبيرية
 
الخميس، 25-06-2026 10:13 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت مراجعة علمية شاملة شملت 69 تجربة سريرية وأكثر من 154 ألف بالغ، أن تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين "د" بشكل روتيني لا يوفر حماية فعالة من كسور العظام أو السقوط لدى كبار السن كما كان يُعتقد.اضافة اعلان


وأظهرت النتائج أن تناول الكالسيوم أو فيتامين "د" منفردين لم يحقق انخفاضاً ملحوظاً في خطر الكسور، بينما أدى الجمع بينهما إلى فائدة محدودة جداً وغير مؤثرة سريرياً، إذ ساهم في منع حالة كسر واحدة فقط بين كل 100 شخص، وثلاث حالات كسر في الفخذ بين كل 1000 شخص.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تقلل من أهمية الكالسيوم وفيتامين "د" لصحة العظام، لكنها تشير إلى أن تناولهما بشكل وقائي روتيني قد لا يكون ضرورياً للجميع. وتبقى هذه المكملات مهمة للأشخاص المصابين بهشاشة العظام أو الذين يعانون نقصاً حاداً، وذلك وفقاً لتوصيات الطبيب.

وفي المقابل، شددت الدراسة على أن ممارسة النشاط البدني بانتظام، خاصة تمارين المقاومة والتوازن والمشي، تعد الوسيلة الأكثر فاعلية للحفاظ على قوة العظام وتقليل خطر السقوط مع التقدم في العمر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تحذيرات صحية من موجة حر تضرب بريطانيا

عربي ودولي 212 وفاة في إسبانيا خلال أيام بسبب موجة حر شديدة تضرب البلاد

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية 126 ألف مشترك يؤدون أولى امتحانات التوجيهي والوزارة تتابع عبر غرفة العمليات

دورية أمنية تابعة لإدارة الدوريات الخارجية

أخبار محلية ضبط مركبة تسير بسرعة 217 كم/ساعة

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو يشارك في اجتماع مجلس التعاون قبل اختتام جولته

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات

بثش

طب وصحة روسيا تطور تقنية واعدة لعلاج العمى الوراثي

من فنزويلا إلى اليابان وأمريكا.. لماذا شهد العالم هذا العدد الكبير من الزلازل اليوم؟

عربي ودولي من فنزويلا إلى اليابان وأمريكا.. لماذا شهد العالم هذا العدد الكبير من الزلازل اليوم؟

الإعلامي محمد الوكيل

خاص بالوكيل مواطن يتصل مع "برنامج الوكيل" باكياً : مستشفى خاص تسبب بوفاة والدتي - فيديو



 
 






الأكثر مشاهدة

 