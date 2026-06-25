دراسة صادمة: مكملات العظام ليست كما يظن الجميع

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الوكيل الإخباري- كشفت مراجعة علمية شاملة شملت 69 تجربة سريرية وأكثر من 154 ألف بالغ، أن تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين "د" بشكل روتيني لا يوفر حماية فعالة من كسور العظام أو السقوط لدى كبار السن كما كان يُعتقد. اضافة اعلان





وأظهرت النتائج أن تناول الكالسيوم أو فيتامين "د" منفردين لم يحقق انخفاضاً ملحوظاً في خطر الكسور، بينما أدى الجمع بينهما إلى فائدة محدودة جداً وغير مؤثرة سريرياً، إذ ساهم في منع حالة كسر واحدة فقط بين كل 100 شخص، وثلاث حالات كسر في الفخذ بين كل 1000 شخص.



وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تقلل من أهمية الكالسيوم وفيتامين "د" لصحة العظام، لكنها تشير إلى أن تناولهما بشكل وقائي روتيني قد لا يكون ضرورياً للجميع. وتبقى هذه المكملات مهمة للأشخاص المصابين بهشاشة العظام أو الذين يعانون نقصاً حاداً، وذلك وفقاً لتوصيات الطبيب.



وفي المقابل، شددت الدراسة على أن ممارسة النشاط البدني بانتظام، خاصة تمارين المقاومة والتوازن والمشي، تعد الوسيلة الأكثر فاعلية للحفاظ على قوة العظام وتقليل خطر السقوط مع التقدم في العمر.









