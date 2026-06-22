دراسة: قلة النوم تجعلك تشعر بأنك أكبر من عمرك

وشملت الدراسة أكثر من 3100 بالغ، وأظهرت أن الأشخاص الذين يشعرون بأنهم أكبر من عمرهم الحقيقي كانوا أكثر عرضة للأرق واضطرابات النوم والتعب خلال النهار، مقارنة بمن يشعرون بأنهم أصغر سنًا أو قريبين من عمرهم الفعلي.
وأشار مختصون إلى أن قلة النوم قد تؤدي إلى الإرهاق الذهني وضعف التركيز وانخفاض الطاقة، ما يعزز الإحساس بالشيخوخة المبكرة. ورغم أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة، فإنها تسلط الضوء على أهمية النوم في الصحة العامة والشعور بالعمر.
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