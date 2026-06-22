دراسة: قلة النوم تجعلك تشعر بأنك أكبر من عمرك

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة أن الشعور بالتقدم في العمر قد يرتبط بالحصول على نوم غير كافٍ أو منخفض الجودة.

اضافة اعلان



وشملت الدراسة أكثر من 3100 بالغ، وأظهرت أن الأشخاص الذين يشعرون بأنهم أكبر من عمرهم الحقيقي كانوا أكثر عرضة للأرق واضطرابات النوم والتعب خلال النهار، مقارنة بمن يشعرون بأنهم أصغر سنًا أو قريبين من عمرهم الفعلي.