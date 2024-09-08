دراسة: لقاح الفيروس المخلوي مفيد لكبار السن

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة فاندربيلت ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، حيث قاموا بدراسة سجلات آلاف من كبار السن وغيرهم ممن يعانون من مشاكل مناعية.
يسبب الفيروس المخلوي أعراضاً مشابهة للإنفلونزا والبرد، لكنه قد يؤدي إلى دخول المستشفى ومضاعفات عديدة لدى كبار السن ومن لديهم مشكلات مناعية أو مشاكل تنفسية.
وبحسب "مديكال إكسبريس"، وجد الباحثون أن المرضى الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس المخلوي التنفسي كانوا أقل عرضة للدخول إلى المستشفى بشكل ملحوظ مقارنةً بالذين لم يتم تطعيمهم.
وكانت الحماية أكبر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً.
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