دراسة مقلقة تكشف المكان الأكثر تلوثا في المنزل!

الوكيل الإخباري- يعتقد الكثيرون أن بعض الأماكن في المنزل، مثل الحمام والمطبخ، هي الأكثر تعرضا للبكتيريا والجراثيم، لكن دراسة جديدة قد تغير هذا الاعتقاد.

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