دراسة مقلقة .. زيادة ملحوظة في سرطان الدم لدى الأطفال المولودين قيصريًا

ومع هذا التحول، يواصل الباحثون دراسة التأثيرات الصحية المحتملة المرتبطة بطريقة الولادة، خاصة على المدى الطويل، لفهم ما إذا كانت تؤثر في نمو الطفل وصحته لاحقًا.
وبهذا الصدد، أظهرت دراسة علمية جديدة أن الأطفال المولودين بعملية قيصرية مخطط لها يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بأنواع معينة من سرطان الدم في مرحلة الطفولة، مقارنةً بأقرانهم المولودين ولادة طبيعية.
وراجع باحثو معهد كارولينسكا في ستوكهولم بيانات ما يقرب من 2.5 مليون طفل وُلدوا في السويد خلال فترتين زمنيتين، من عام 1982 إلى 1989، ومن عام 1999 إلى 2015. ومن بين هؤلاء، وُلد 15.5% بعملية قيصرية، تم تصنيفها إلى عمليات مخططة وأخرى طارئة.
وبحسب نتائج الدراسة، التي نُشرت في المجلة الدولية للسرطان، تم تسجيل نحو 1495 حالة إصابة بسرطان الدم بين الأطفال الذين شملتهم البيانات.
ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بسرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL)، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الدم لدى الأطفال، كان أعلى بنسبة 21% لدى من وُلدوا بعملية قيصرية مخطط لها، مقارنةً بالمولودين طبيعيًا.
أما بالنسبة لسرطان الدم الليمفاوي الحاد من نوع الخلايا البائية (B-ALL)، وهو الشكل الفرعي الأكثر شيوعًا ويمثل نحو 80% من حالات سرطان الدم لدى الأطفال، فقد ارتفع الخطر بنسبة 29%.
كما لاحظ الباحثون أن هذه الزيادة في المخاطر كانت أوضح لدى الأولاد مقارنةً بالبنات، وكذلك لدى الأطفال الأصغر سنًا.
ويرجّح الخبراء أن أحد الأسباب المحتملة لهذا الارتباط هو غياب تعرّض الطفل لضغوط الولادة الطبيعية أو للبكتيريا المفيدة الموجودة في قناة الولادة، ما قد يؤثر على تطوّر الجهاز المناعي.
ويُعتقد أن هذا العامل قد يفسّر أيضًا ارتباط الولادة القيصرية المخطط لها بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض أخرى في الطفولة، مثل الربو وحساسية الطعام.
وفي المقابل، فإن العمليات القيصرية الطارئة، التي تبدأ بمخاض طبيعي، قد تتيح تعرضًا جزئيًا لتلك العوامل، ما يقلّل من احتمالية الخطر.
وفي تعليقها على النتائج، قالت الدكتورة كريستينا إيفمورفيا كامبيتسي، المعدّة الرئيسية للدراسة:
"الولادات القيصرية تُعد عنصرًا أساسيًا في الرعاية الطبية، وغالبًا ما تنقذ الأرواح. ولا نهدف إلى إثارة القلق لدى الأمهات اللاتي يحتجن إلى هذه العمليات لأسباب طبية. لكن في ضوء الأدلة المتزايدة حول المخاطر الصحية المرتبطة بالولادات القيصرية المخططة دون داعٍ طبي، يجب فتح باب النقاش حول تقنين استخدامها".
روسيا اليوم
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