دراسة: نقص النوم قد يزيد الوزن خلال أسابيع

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن فقدان نحو ساعة و20 دقيقة من النوم يومياً لمدة 6 أسابيع قد يرتبط بزيادة الوزن وانخفاض النشاط البدني. اضافة اعلان





وشملت الدراسة 95 شخصاً بالغاً، حيث أظهرت النتائج أن الذين قلّلوا ساعات نومهم اكتسبوا نحو نصف كيلوغرام في المتوسط، مع زيادة وقت الجلوس وتراجع الحركة اليومية.



وأشار الباحثون إلى أن قلة النوم قد تؤثر في هرمونات الجوع والشبع ومستويات الطاقة، ما يجعلها عاملاً مهماً في زيادة الوزن على المدى الطويل، مؤكدين أن النوم الكافي جزء أساسي من الحفاظ على الصحة إلى جانب الغذاء المتوازن والنشاط البدني.





