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دراسة يابانية: سرعة تناول الطعام ترتبط بمشكلات صحية

سشثي
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 12:44 م
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة أجرتها جامعة هيروشيما اليابانية أن تناول الطعام بسرعة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية، مثل زيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم، ومقاومة الأنسولين.اضافة اعلان


وتابع الباحثون المشاركين لمدة خمس سنوات، وقسموهم حسب سرعة تناول الطعام، لتظهر النتائج أن الأشخاص الذين يأكلون بسرعة كانوا أكثر عرضة لعوامل الخطر المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي مقارنة بمن يتناولون الطعام ببطء.

وأوضح الخبراء أن الدماغ يحتاج وقتًا لاستقبال إشارات الشبع، ما يجعل الأكل السريع يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الطعام وتقلبات في مستويات السكر بالدم.

وينصح المختصون بتناول الوجبات ببطء، ومضغ الطعام جيدًا، وتجنب المشتتات أثناء الأكل، لما لذلك من فوائد في تحسين الهضم والتحكم بالوزن والحفاظ على صحة الجسم.
 
 


gnews

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