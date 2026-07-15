دراسة يابانية: سرعة تناول الطعام ترتبط بمشكلات صحية

وتابع الباحثون المشاركين لمدة خمس سنوات، وقسموهم حسب سرعة تناول الطعام، لتظهر النتائج أن الأشخاص الذين يأكلون بسرعة كانوا أكثر عرضة لعوامل الخطر المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي مقارنة بمن يتناولون الطعام ببطء.
وأوضح الخبراء أن الدماغ يحتاج وقتًا لاستقبال إشارات الشبع، ما يجعل الأكل السريع يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الطعام وتقلبات في مستويات السكر بالدم.
وينصح المختصون بتناول الوجبات ببطء، ومضغ الطعام جيدًا، وتجنب المشتتات أثناء الأكل، لما لذلك من فوائد في تحسين الهضم والتحكم بالوزن والحفاظ على صحة الجسم.
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