الثلاثاء 2025-07-22 01:18 م
 

درجة حرارة الغسيل قد تُحدث فرقا كبيرا.. هل تنتبه لها؟

غنه
تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 12:28 م

الوكيل الإخباري-   حذر الدكتور كريس فان تولكين، خبير الصحة البريطاني، من أن الاعتماد على الغسالة وحدها لا يكفي لتطهير الملابس من الجراثيم، مؤكدًا أن درجة حرارة الغسيل تلعب دورًا حاسمًا في القضاء على البكتيريا والفيروسات.

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وأوضح أن غسل الملابس عند 90 درجة مئوية يقتل معظم الجراثيم، لكنه يضر بالملابس، في حين أن 60 درجة تعد كافية في حالات العدوى داخل المنزل، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية. أما درجات الحرارة المعتادة مثل 40 درجة، فهي غير فعالة في القضاء على الجراثيم.


وأضاف أن الملابس الرياضية تحتاج لعناية خاصة، وأن نظافة الغسالة نفسها غالبًا ما تُهمل، مما يؤدي إلى تراكم العفن والروائح. ونصح بتنظيف الحوض بخل، وإجراء دورة تنظيف دورية، وتنظيف الفلتر ودرج المنظفات والمانع المطاطي بانتظام، وترك باب الغسالة مفتوحًا للتهوية.

 

لبنان 24

 
 
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