دليل شامل حول خدر اليدين وأعراضه المقلقة

11:50 ص

الوكيل الإخباري- يستيقظ بعض الأشخاص أحيانًا على شعور مزعج بالوخز أو فقدان الإحساس في الأطراف، المعروف طبيًا بـ خدر اليدين. وعلى الرغم من أن هذا العرض قد يبدو بسيطًا وعابرًا في البداية، إلا أنه قد يكون مؤشرًا على حالات صحية مهمة، تتراوح بين الإجهاد العضلي المؤقت واضطرابات الأعصاب المزمنة.





فهم طبيعة هذا الشعور لا يساعد فقط في استعادة الراحة وجودة الحياة اليومية، بل يشكّل أيضًا خطوة وقائية مهمة لتجنب أي مضاعفات صحية مستقبلية.



كل ما تود معرفته عن تنميل وخدر اليدين



في السطور التالية، نقدم لك دليلًا طبيًا مبسطًا حول خدر اليدين، يوضح طرق التعامل مع هذا العرض، وكيفية التمييز بين الحالات العارضة وتلك التي تستوجب التدخل الطبي العاجل، وذلك استنادًا إلى توصيات خبراء كليفلاند كلينك.



أسباب خدر اليدين



تتعدد أسباب خدر اليدين بين حالات بسيطة ومؤقتة، وأخرى قد تشير إلى مشكلات صحية أكثر خطورة. ويُعد تضرّر أو انضغاط الأعصاب السبب الأكثر شيوعًا، ويحدث نتيجة عدة عوامل، أبرزها:



النوم بوضعية غير صحيحة لفترات طويلة، أو الاتكاء المتكرر على المرفقين.



وجود أورام أو نتوءات تضغط على الأعصاب المحيطة.



إصابات الأعصاب في اليدين أو الذراعين أو الرقبة.



الانزلاق الغضروفي الذي يسبب ضغطًا على أعصاب العمود الفقري.



متلازمة النفق الرسغي، وغالبًا ما تنتج عن الحركات المتكررة للرسغ.



ضغط العصب الزندي نتيجة ثني المرفق لفترات طويلة، خاصة أثناء النوم أو العمل المكتبي.





