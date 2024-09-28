دواء جديد لعلاج سمنة الأطفال- ما مدى فعاليته؟

10:53 ص

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الوكيل الإخباري- أجرت شركة "نوفو نورديسك" دراسة جديدة شملت 82 طفلا بمتوسط عمر 10 سنوات، فيما كانت أوزانهم حوالي 70 كيلوجراما تقريبا، لبحث تأثير دواء السمنة الذي عملت على تطويره. اضافة اعلان





و بلغ متوسط مؤشر كتلة الجسم لدى هؤلاء الأطفال 31، وهو أعلى من عتبة السمنة لدى الأطفال.



وبحسب نتائج الدراسة، فإن دواء السمنة الجديد المطور تمتع بقدر عالي من المأمونية والفعالية للأطفال بدءا من عمر 6 سنوات، ولكن شريطة أن يتم استخدامه بالتزامن مع اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية.



كيف يعمل الدواء الجديد لعلاج سمنة الأطفال؟

تتمثل طريقة عمل دواء "Liraglutide" في التأثير على الهرمونات المرتبطة بالشهية والشعور بالامتلاء في البطن والهضم.



ووفقًا للدراسة الجديدة، فإن استخدامه أسفر عن تقليل كتلة الجسم، إبطاء زيادة الوزن، وتحسين مؤشرات صحة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما.



ويبعد إجراء تجربة استمرت لمدة 6 أشهر، فإن مؤشر كتلة الجسم، شهد حالة من الانخفاض بنسبة 5.8% لدى هؤلاء الأطفال الذين تناولوا دواء "Liraglutide" لمدة عام، بينما شهد زيادة بنسبة 1.6% لدى الأطفال الذين تناولوا دواء وهميا.



هذا، إضافة إلى أنه الأطفال الذين تناولوا الدواء شهدوا حالة من التباطؤ في زيادة وزن الجسم، حيث ارتفعت أوزان أجسامهم بنسبة 1.6% خلال فترة الدراسة، في حين ارتفعت أوزان الأطفال الذين تناولوا الدواء الوهمي بنسبة 10%.