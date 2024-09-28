 
السبت 2024-09-28 01:41 م
 
 

دواء جديد لعلاج سمنة الأطفال- ما مدى فعاليته؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-09-2024 10:53 ص
الوكيل الإخباري-   أجرت شركة "نوفو نورديسك" دراسة جديدة شملت 82 طفلا بمتوسط عمر 10 سنوات، فيما كانت أوزانهم حوالي 70 كيلوجراما تقريبا، لبحث تأثير دواء السمنة الذي عملت على تطويره.اضافة اعلان


و بلغ متوسط مؤشر كتلة الجسم لدى هؤلاء الأطفال 31، وهو أعلى من عتبة السمنة لدى الأطفال.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن دواء السمنة الجديد المطور تمتع بقدر عالي من المأمونية والفعالية للأطفال بدءا من عمر 6 سنوات، ولكن شريطة أن يتم استخدامه بالتزامن مع اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية.

كيف يعمل الدواء الجديد لعلاج سمنة الأطفال؟
تتمثل طريقة عمل دواء "Liraglutide" في التأثير على الهرمونات المرتبطة بالشهية والشعور بالامتلاء في البطن والهضم.

ووفقًا للدراسة الجديدة، فإن استخدامه أسفر عن تقليل كتلة الجسم، إبطاء زيادة الوزن، وتحسين مؤشرات صحة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما.

ويبعد إجراء تجربة استمرت لمدة 6 أشهر، فإن مؤشر كتلة الجسم، شهد حالة من الانخفاض بنسبة 5.8% لدى هؤلاء الأطفال الذين تناولوا دواء "Liraglutide" لمدة عام، بينما شهد زيادة بنسبة 1.6% لدى الأطفال الذين تناولوا دواء وهميا.

هذا، إضافة إلى أنه الأطفال الذين تناولوا الدواء شهدوا حالة من التباطؤ في زيادة وزن الجسم، حيث ارتفعت أوزان أجسامهم بنسبة 1.6% خلال فترة الدراسة، في حين ارتفعت أوزان الأطفال الذين تناولوا الدواء الوهمي بنسبة 10%.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال دبس الرمان لجمال بشرتك ونضارتها!

تعبيرية

اقتصاد محلي 50 % انخفاض الطلب والعرض على الذهب بالأردن

خامنئي

عربي ودولي خامنئي يصدر بيانا عاجلا حول مستجدات الأحداث في لبنان

برج مراقبو في مطار بيروت

عربي ودولي إسرائيل تخترق موجة برج مراقبة مطار بيروت وتحذر طائرة إيرانية

نزار مهيدات

أخبار محلية نزار مهيدات رئيساً لمجلس أمناء بنك الدواء الخيري

تعبيرية

منوعات اختيارك للأفلام يكشف أسرارًا مخفية عن شخصيتك

تعبيرية

منوعات طائرة درون تعثر على طفلةٍ ضاعت في غابات لويزيانا إثر سيرها في أثناء نومها

تعبيرية

طب وصحة دراسة: التوت والشاي يحاربان الخرف



 


الأكثر مشاهدة