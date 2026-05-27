دواء جديد يحقق انخفاضا كبيرا في الكوليسترول

الأربعاء، 27-05-2026 02:57 م

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة عن دواء جيني مبتكر قادر على خفض الكوليسترول الضار بشكل كبير، عبر جرعة واحدة فقط، ما يفتح الباب أمام خيار علاجي مختلف عن الأدوية التقليدية التي تُؤخذ يوميا.

وفي تجربة سريرية أمريكية، نشرت نتائجها شركة الأدوية Eli Lilly، أجريت على 35 شخصا يعانون من شكل وراثي شديد من ارتفاع الكوليسترول أو سبق أن أصيبوا بنوبات قلبية مبكرة، تلقى المشاركون علاجا جينيا تجريبيا يعرف باسم VERVE-102، يُعطى بجرعة واحدة عبر الوريد.

وأظهرت النتائج أن أعلى جرعة من العلاج أدت إلى خفض الكوليسترول الضار بنسبة 62%، مع استمرار الانخفاض طوال فترة متابعة امتدت 18 شهرا. ويعد هذا النوع من الكوليسترول مسؤولا عن تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقال البروفيسور رياز باتيل، أحد المشاركين في الدراسة، إن النتائج لا تزال في مراحلها المبكرة، لكنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير علاج طويل الأمد وفعّال لخفض الكوليسترول.


وأضاف أن هذه التقنية قد تساعد في تحقيق مستويات منخفضة من الكوليسترول مماثلة لتلك التي توفرها العلاجات الحالية، لكنها بجرعة واحدة فقط، ما قد يغيّر أسلوب علاج المرضى في المستقبل.

ويعمل هذا العلاج على تعطيل جين أساسي في الكبد مسؤول عن إنتاج الكوليسترول الضار، ما يقلل من تكوّنه بشكل مباشر.


وفي تجربة فردية، قال أحد المشاركين ويدعى دانيال كولينان (41 عاما)، إنه يعاني من ارتفاع وراثي في الكوليسترول اكتُشف بعد وفاة والده مبكرا، وإن العلاجات التقليدية لم تنجح في خفض مستوياته.

 

وأضاف أن مشاركته في التجربة ساعدت على خفض الكوليسترول وتحسين حالته الصحية بشكل عام.


ونشرت نتائج المرحلة الأولى من الدراسة في مجلة New England Medicine، كما عُرضت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لتصلب الشرايين في أثينا.

 
 


