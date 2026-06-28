دور غير متوقع للسكر في الطقس الحار

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الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تزداد حالات الدوار وانخفاض ضغط الدم بسبب فقدان السوائل والأملاح وتوسع الأوعية الدموية. اضافة اعلان





وأوضح اختصاصي قلب أن تناول قطعة حلوى قد يساعد مؤقتًا في بعض الحالات المرتبطة بانخفاض سكر الدم، لكنه ليس علاجًا للضغط.



وينصح بنقل المصاب لمكان بارد، ورفع ساقيه، وشرب السوائل، مع ضرورة مراجعة الطبيب إذا استمرت الأعراض أو ظهرت علامات خطيرة، فيما تبقى الوقاية بشرب الماء وتجنب الشمس هي الأهم.





