دور غير متوقع للسكر في الطقس الحار

وأوضح اختصاصي قلب أن تناول قطعة حلوى قد يساعد مؤقتًا في بعض الحالات المرتبطة بانخفاض سكر الدم، لكنه ليس علاجًا للضغط.
وينصح بنقل المصاب لمكان بارد، ورفع ساقيه، وشرب السوائل، مع ضرورة مراجعة الطبيب إذا استمرت الأعراض أو ظهرت علامات خطيرة، فيما تبقى الوقاية بشرب الماء وتجنب الشمس هي الأهم.
-
أخبار متعلقة
-
الحقيقة الكاملة وراء خبز الساوردو
-
لن تصدق كيف يؤثر طعامك في شبابك على مستقبلك!
-
العلم يفسر أسباب السهر وصعوبة الاستيقاظ
-
تحذير مهم لمن يؤخر وجبة العشاء
-
تقديم العلاج في الشارع يحسن صحة المشردين
-
كيف يتعامل الأهل مع عرض متكرر في الصيف؟
-
دراسة تثير الجدل حول الأنظمة الغذائية الخالية من السكر
-
ما لا تنتبه له الحوامل قد يهدد الجنين