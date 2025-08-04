دون "آثار جانبية".. مشروبات فعّالة لحرق الدهون

الوكيل الإخباري- في ظل تجنّب أدوية التنحيف الكيميائية، قدمت خبيرة التغذية ساكشي لالواني ثلاث وصفات منزلية بسيطة تساعد في تسريع الأيض وخسارة الوزن بشكل طبيعي وآمن:

ماء المورينغا والنعناع

الفوائد: يوازن السكر، يقلل الكورتيزول، يدعم الكبد.

وقت الشرب: منتصف الصباح أو بين الوجبات.

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ماء الكمون الأسود (كالا جيرا)

الفوائد: يحفّز حرق الدهون، ينشط الدهون البنية، يحسّن الغدة الدرقية.

وقت الشرب: صباحًا على معدة فارغة.



مشروب أوراق البيل والزنجبيل

الفوائد: يدعم الهضم، ينظّم الأنسولين، يخفف الانتفاخ.

وقت الشرب: بعد الغداء أو مساءً.



💡 المشروبات وحدها لا تكفي، ويجب دمجها مع نمط غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم.

ارم نيوز