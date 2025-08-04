الإثنين 2025-08-04 02:46 م
 

دون "آثار جانبية".. مشروبات فعّالة لحرق الدهون

مممم
تعبيرية
 
الإثنين، 04-08-2025 12:42 م

الوكيل الإخباري-   في ظل تجنّب أدوية التنحيف الكيميائية، قدمت خبيرة التغذية ساكشي لالواني ثلاث وصفات منزلية بسيطة تساعد في تسريع الأيض وخسارة الوزن بشكل طبيعي وآمن:
ماء المورينغا والنعناع
الفوائد: يوازن السكر، يقلل الكورتيزول، يدعم الكبد.
وقت الشرب: منتصف الصباح أو بين الوجبات.

اضافة اعلان


ماء الكمون الأسود (كالا جيرا)
الفوائد: يحفّز حرق الدهون، ينشط الدهون البنية، يحسّن الغدة الدرقية.
وقت الشرب: صباحًا على معدة فارغة.


مشروب أوراق البيل والزنجبيل
الفوائد: يدعم الهضم، ينظّم الأنسولين، يخفف الانتفاخ.
وقت الشرب: بعد الغداء أو مساءً.


💡 المشروبات وحدها لا تكفي، ويجب دمجها مع نمط غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الكرك

أخبار محلية دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك

مستشفى

أخبار محلية إجراء عملية جراحية معقدة الأولى من نوعها لطفل بمستشفى الملك المؤسس

بربربر

فيديو منوع تالا صفوان ترد بحزن بعد هجوم صديقتها نانا وتكشف صدمتها من الخيانة

قل

فيديو منوع امرأة تسرق تاجًا ذهبياً بقيمة 250 ألف ليرة تركية لتجنب إحباط صديقها

قفل

فيديو منوع لعبة تركيب الأشكال ثلاثية الأبعاد من تصميم الفنان الرقمي جيسي ريتشاردز

يبر

فيديو منوع شاب يوثق ردة فعل أخيه المصاب بفوبيا المرتفعات على التلفريك

ل

المرأة والجمال كيف تختارين شكل الأظافر المناسب حسب شكل يديك؟

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار



 
 





الأكثر مشاهدة