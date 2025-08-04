دون "آثار جانبية".. مشروبات فعّالة لحرق الدهون

ماء المورينغا والنعناع
الفوائد: يوازن السكر، يقلل الكورتيزول، يدعم الكبد.
وقت الشرب: منتصف الصباح أو بين الوجبات.
ماء الكمون الأسود (كالا جيرا)
الفوائد: يحفّز حرق الدهون، ينشط الدهون البنية، يحسّن الغدة الدرقية.
وقت الشرب: صباحًا على معدة فارغة.
مشروب أوراق البيل والزنجبيل
الفوائد: يدعم الهضم، ينظّم الأنسولين، يخفف الانتفاخ.
وقت الشرب: بعد الغداء أو مساءً.
💡 المشروبات وحدها لا تكفي، ويجب دمجها مع نمط غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم.
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