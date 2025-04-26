رائحة القدمين... أسبابها وطرق بسيطة للتخلص منها

الوكيل الإخباري- تُعد رائحة القدمين مشكلة شائعة، خاصة بعد الرياضة أو ارتداء الأحذية لفترات طويلة، وتُعرف طبيًا بـ"برومودوسيس"، وترتبط غالبًا بالتعرق الزائد وتكاثر البكتيريا في بيئة رطبة.

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وفقًا لموقع كليفلاند كلينك، توصي الدكتورة جوي رولاند بعدة خطوات منزلية لتخفيف الرائحة، منها:

نقع القدمين في ماء دافئ مع ملح إبسوم أو خل.

تجفيف القدمين جيدًا وارتداء جوارب قطنية نظيفة.

تنظيف الأظافر وتقشير الجلد الميت أسبوعيًا.

تعقيم الأحذية ببخاخ يحتوي على الإيثانول.



وفي حال استمرار الرائحة، تنصح بزيارة الطبيب، فقد تكون مؤشرًا على عدوى فطرية أو مشكلات صحية أعمق.