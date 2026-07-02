رجيم السعرات.. طريقة مرنة لخسارة الوزن

ويرتكز النظام على حساب الاحتياج اليومي من السعرات، مع تقليل نحو 500 سعرة حرارية يوميًا لخسارة نحو نصف كيلوغرام أسبوعيًا، مع التركيز على الأطعمة الغنية بالمغذيات، مثل الخضراوات والفواكه والبروتينات، والحد من السكريات والأطعمة المصنعة.
ولضمان نجاح النظام، يُنصح بتتبع السعرات اليومية، والانتباه إلى حجم الحصص الغذائية، وشرب كميات كافية من الماء، بما يدعم فقدان الوزن بطريقة صحية ومستدامة.
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