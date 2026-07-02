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رجيم السعرات.. طريقة مرنة لخسارة الوزن

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تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 02:06 م
الوكيل الإخباري-   يعتمد رجيم السعرات الحرارية على تناول سعرات أقل مما يحرقه الجسم، ما يساعد على خسارة الوزن تدريجيًا من خلال حرق الدهون المخزنة، دون الحاجة إلى حرمان من أطعمة معينة.اضافة اعلان


ويرتكز النظام على حساب الاحتياج اليومي من السعرات، مع تقليل نحو 500 سعرة حرارية يوميًا لخسارة نحو نصف كيلوغرام أسبوعيًا، مع التركيز على الأطعمة الغنية بالمغذيات، مثل الخضراوات والفواكه والبروتينات، والحد من السكريات والأطعمة المصنعة.

ولضمان نجاح النظام، يُنصح بتتبع السعرات اليومية، والانتباه إلى حجم الحصص الغذائية، وشرب كميات كافية من الماء، بما يدعم فقدان الوزن بطريقة صحية ومستدامة.
 
 


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