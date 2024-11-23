رجيم الليمون- هل هو فعال؟

الوكيل الإخباري- رجيم الليمون هو نظام غذائي يعتمد على استخدام الليمون كمكون رئيسي، ويُعتقد أنه يساعد في فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة.

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هل الليمون فعال في الرجيم؟

قالت الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن الليمون من الأطعمة التي تساعد على التخسيس وزيادة معدل حرق الدهون في الجسم.



وأضافت عسكر، أن هذا لا يعني أنه يجب الاعتماد عليه بشكل أساسي دائم في الرجيم، فأنواع الرجيم الأساسية المعترف بها هي نظام تقليل النشويات والدهون، وكذا نظام الكيتو دايت.



وأكدت استشاري التغذية العلاجية أن اختيار النظام الأساسي للدايت يعتمد على عدة عوامل، منها السن والنوع (ذكر أم أنثى)، وكذا طبيعة العمل.



وحذرت من اتباع نظام رجيم الليمون، لأنه يسبب مشكلات صحية للجسم، أبرزها هبوط في محتويات الدم، وكذا التهابات جدار المعدة.



وأوضحت أن هذا لا يعني أن الليمون من المشروبات المضرة، فهو يدر نفعًا للجسم بشرط تناوله باعتدال لأنه يحسن من امتصاص الحديد الموجود في الطعام.



وشددت الدكتورة هالة عسكر على عدم اتباع أي نظام غذائي للتخسيس إلا بعد استشارة الطبيب المتخصص، لعدم حدوث أي أضرار صحية.