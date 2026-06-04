رفع الأثقال وأثره المفاجئ على صحة القلب والعمر

وتبيّن أن المشاركين في الدراسة كانوا يُسألون بشكل دوري عن مستوى نشاطهم البدني، بما يشمل تمارين القوة والتمارين الهوائية مثل السباحة والجري والمشي وركوب الدراجات.
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