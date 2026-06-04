الخميس 2026-06-04 12:08 م

رفع الأثقال وأثره المفاجئ على صحة القلب والعمر

وتشير النتائج، المنشورة في المجلة البريطانية للطب الرياضي، إلى أن زيادة ممارسة تمارين القوة لأكثر من ساعتين أسبوعيا لا تضيف فوائد صحية واضحة إضافية. وتبيّن أن المشاركين في الدراسة كانوا يُسألون بشكل
تعبيرية
 
الخميس، 04-06-2026 10:52 ص

الوكيل الإخباري-   تظهر دراسة حديثة أن ممارسة تمارين القوة مثل رفع الأثقال لمدة تتراوح بين 90 و120 دقيقة أسبوعيا قد تساعد في تقليل خطر الوفاة المبكرة وتحسين فرص العيش لفترة أطول.

اضافة اعلان

 

وتتبّع باحثون من جامعة هارفارد 147373 شخصا في الولايات المتحدة لمدة 30 عاما، ووجدوا أن من يلتزمون بنحو ساعتين أسبوعيا من تمارين القوة تنخفض لديهم احتمالات الوفاة لأي سبب بنسبة 13%.

 

كما ترتفع هذه الفائدة لتصل إلى 19% عند احتساب الوفيات الناتجة عن أمراض القلب أو السكتة الدماغية، بينما ينخفض خطر الوفاة بأمراض عصبية بنسبة 27% لدى من يمارسون رفع الأثقال أو يستخدمون أدوات المقاومة مثل الأحزمة، حتى بعد أخذ التمارين الهوائية بعين الاعتبار.

 

وتشير النتائج، المنشورة في المجلة البريطانية للطب الرياضي، إلى أن زيادة ممارسة تمارين القوة لأكثر من ساعتين أسبوعيا لا تضيف فوائد صحية واضحة إضافية.

وتبيّن أن المشاركين في الدراسة كانوا يُسألون بشكل دوري عن مستوى نشاطهم البدني، بما يشمل تمارين القوة والتمارين الهوائية مثل السباحة والجري والمشي وركوب الدراجات.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نجوم النشامى يشاركون النعيمات احتفاله بعيد ميلاده

أخبار محلية نجوم النشامى يشاركون النعيمات احتفاله بعيد ميلاده

ي

فلسطين كارثة بيئية في قطاع غزة.. 33.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية بسبب القصف الإسرائيلي

سيارة إسعاف "الدفاع المدني"

أخبار محلية تفاصيل جديدة في جريمة مقتل شاب بإربد

خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لـ"زرع الانقسام" بين الإيرانيين

عربي ودولي خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لـ"زرع الانقسام" بين الإيرانيين

ل

عربي ودولي باكستان تدعو إلى ضبط النفس بعد الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين

شهيدان وإصابات في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

عربي ودولي شهيدان وإصابات في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

ل

عربي ودولي إسرائيل تتوعد بضرب بيروت في حال شن حزب الله هجمات على أراضيها

ب

عربي ودولي هزة أرضية ثانية تضرب في الجزائر



 
 






الأكثر مشاهدة

 