رفع الأثقال وأثره المفاجئ على صحة القلب والعمر

الوكيل الإخباري- تظهر دراسة حديثة أن ممارسة تمارين القوة مثل رفع الأثقال لمدة تتراوح بين 90 و120 دقيقة أسبوعيا قد تساعد في تقليل خطر الوفاة المبكرة وتحسين فرص العيش لفترة أطول.

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وتتبّع باحثون من جامعة هارفارد 147373 شخصا في الولايات المتحدة لمدة 30 عاما، ووجدوا أن من يلتزمون بنحو ساعتين أسبوعيا من تمارين القوة تنخفض لديهم احتمالات الوفاة لأي سبب بنسبة 13%.

كما ترتفع هذه الفائدة لتصل إلى 19% عند احتساب الوفيات الناتجة عن أمراض القلب أو السكتة الدماغية، بينما ينخفض خطر الوفاة بأمراض عصبية بنسبة 27% لدى من يمارسون رفع الأثقال أو يستخدمون أدوات المقاومة مثل الأحزمة، حتى بعد أخذ التمارين الهوائية بعين الاعتبار.

وتشير النتائج، المنشورة في المجلة البريطانية للطب الرياضي، إلى أن زيادة ممارسة تمارين القوة لأكثر من ساعتين أسبوعيا لا تضيف فوائد صحية واضحة إضافية.



وتبيّن أن المشاركين في الدراسة كانوا يُسألون بشكل دوري عن مستوى نشاطهم البدني، بما يشمل تمارين القوة والتمارين الهوائية مثل السباحة والجري والمشي وركوب الدراجات.