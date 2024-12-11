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رفع الأثقال يجعل الجسم أصغر سناً

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تعبيرية
الأربعاء، 11-12-2024 11:27 ص

الوكيل الإخباري- أشارت دراسة حديثة إلى أن رفع الأثقال 3 مرات في الأسبوع قد يساعد في تقليل العمر البيولوجي للشخص، بحوالي 8 سنوات.

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وكشفت الدراسة أن الذين قاموا بساعة من تدريب القوة 3 مرات في الأسبوع كان لديهم جسم شخص أصغر سناً بشكل ملحوظ.


وبحسب "دايلي ميل"، تم ربط رفع الأثقال بصحة أفضل للعظام والعضلات من قبل، لكن الدراسة الجديدة التي أجريت على 4800 شخص وجدت أن رافعي الأثقال لديهم أيضاً عمر بيولوجي أقل. 

 

لبنان 24

 
gnews

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