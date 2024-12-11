رفع الأثقال يجعل الجسم أصغر سناً

وبحسب "دايلي ميل"، تم ربط رفع الأثقال بصحة أفضل للعظام والعضلات من قبل، لكن الدراسة الجديدة التي أجريت على 4800 شخص وجدت أن رافعي الأثقال لديهم أيضاً عمر بيولوجي أقل.
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