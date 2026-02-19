روسيا تبدأ باستخدام دواء جديد لعلاج سرطان الجلد

وذكرت الصحة الروسية في بيان صحفي: أن "روسيا أصبحت أول دولة في العالم تطوّر دواء لعلاج سرطان الجلد، وتم تطوير الدواء بالتعاون مع معهد غاماليا الطبي، وبدأ المرضى الأوائل بالفعل في أخذه، كما سيتم قريبًا طرح وترخيص دواء لعلاج سرطان وأورام الرئة".
