الخميس 2026-02-19 10:19 م

روسيا تبدأ باستخدام دواء جديد لعلاج سرطان الجلد

الخميس، 19-02-2026 09:02 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، أنها بدأت رسميًا باستخدام دواء جديد لعلاج سرطان الجلد في جميع مؤسساتها الطبية، ومنحت ترخيصًا للبدء باستخدامه.

وذكرت الصحة الروسية في بيان صحفي: أن "روسيا أصبحت أول دولة في العالم تطوّر دواء لعلاج سرطان الجلد، وتم تطوير الدواء بالتعاون مع معهد غاماليا الطبي، وبدأ المرضى الأوائل بالفعل في أخذه، كما سيتم قريبًا طرح وترخيص دواء لعلاج سرطان وأورام الرئة".

 

بترا

 
 


