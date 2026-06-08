زبدة اللوز.. فوائد صحية تدعم القلب وتساعد في ضبط الوزن

11:09 م

الوكيل الإخباري- تُعد زبدة اللوز من الخيارات الغذائية الغنية بالعناصر المفيدة، إذ يوصي بها خبراء التغذية كبديل صحي يمكن أن يساهم في دعم الصحة العامة عند تناولها باعتدال. اضافة اعلان





وتساعد الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زبدة اللوز على تعزيز صحة القلب من خلال المساهمة في خفض مستويات الكوليسترول الضار والمساعدة في ضبط ضغط الدم، ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



كما تسهم في التحكم بالوزن بفضل احتوائها على الألياف والبروتينات النباتية، التي تعزز الشعور بالشبع لفترات أطول وتحد من الرغبة في تناول الوجبات غير الصحية.



وتلعب زبدة اللوز دوراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، إذ تساعد الألياف والدهون الصحية على إبطاء امتصاص السكريات، ما يساهم في الحد من الارتفاعات المفاجئة في مستوى الغلوكوز والحفاظ على استقرار الطاقة.



وتدعم كذلك صحة البشرة والجهاز المناعي لاحتوائها على مضادات الأكسدة وفيتامين (E)، اللذين يساعدان في حماية الخلايا من التلف، إضافة إلى مساهمتها في دعم صحة العظام والعضلات بفضل احتوائها على معادن مهمة مثل المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم.



وينصح الخبراء باختيار زبدة اللوز الطبيعية الخالية من السكريات المضافة والزيوت المهدرجة، مع الاكتفاء بتناول ملعقة إلى ملعقتين يومياً لتجنب الحصول على سعرات حرارية زائدة.





