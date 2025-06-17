الثلاثاء 2025-06-17 02:43 م
 

زيت عباد الشمس.. فوائد مخفية وخرافات شائعة

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 02:17 م

الوكيل الإخباري-  كشف الدكتور سيرغي أغابكين أن زيت عباد الشمس، خاصة النوع غير المكرر عالي الأولييك، يحمل فوائد صحية كبيرة قد يجهلها كثيرون، وينفي الخرافات المرتبطة به.

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🔸 غني بفيتامين E:
يساعد في حماية الخلايا العصبية من الإجهاد التأكسدي، ما يقي من أمراض مثل ألزهايمر وباركنسون.
🔸 يحتوي على حمض الأولييك (أوميغا 9):
يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين التمثيل الغذائي، ما يجعله مفيدًا في الوقاية من السكري من النوع الثاني.
🔸 يحسن الكوليسترول:
يخفض الكوليسترول الضار بفضل احتوائه على الفيتوسترولات، رغم أن عبارة "خالٍ من الكوليسترول" على الزيوت النباتية مجرد خدعة تسويقية، كونها لا تحتوي عليه أصلًا.


💡 الاستخدام الأمثل:
غير مكرر: الأفضل للسلطات والوجبات الجاهزة.
مكرر: مناسب للقلي على درجات حرارة عالية.


ويؤكد د. أغابكين أن تناول 3–4 ملاعق صغيرة يوميًا من زيت عباد الشمس عالي الأولييك يمكن أن يشكّل وسيلة طبيعية واقتصادية للحفاظ على صحة الجهاز العصبي وضبط السكر والكوليسترول.

 

روسيا اليوم 

 
gnews

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