سبب جديد للإصابة بالتهاب البنكرياس المزمن

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية أن المتلازمة الأيضية (Metabolic Syndrome) قد تزيد بشكل كبير من خطر تطور التهاب البنكرياس المزمن.

وأشار الباحثون إلى أن المتلازمة الأيضية هي مجموعة من الاضطرابات تشمل ارتفاع نسبة السكر في الدم، والسمنة في منطقة البطن، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات الدهون في الدم، ويزيد هذا المزيج من العوامل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض المزمنة.



اعتمدت الدراسة على بيانات ما يقرب من 350 ألف شخص من بنك البيانات الحيوية في المملكة المتحدة، تمت متابعتهم لمدة 18 عاما في المتوسط، وخلال هذه الفترة، تم تشخيص إصابة 623 مشاركا بالتهاب البنكرياس المزمن، وتبين أن خطر الإصابة بالمرض لدى الأشخاص الذين يعانون من المتلازمة الأيضية كان أعلى بنحو الضعف مقارنة بمن لا يعانون منها.