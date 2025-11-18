سبب خفي للإرهاق المزمن

أشارت مجلة Frontiers in Medicine إلى أن دراسة أجراها علماء من كلية "ماونا سيناي" الطبية في الولايات المتحدة كشفت أن الخلل في وظائف التنفس مرتبط بمتلازمة الإرهاق المزمن.
وخلال اختبار القلب والجهاز التنفسي الذي استمر يومين، تابع الباحثون 57 مريضا يعانون من متلازمة الإرهاق المزمن و25 متطوعا سليما. وأظهرت النتائج أن 42% من المرضى أظهروا علامات خلل في وظيفة التنفس، بينما سجل 32% منهم فرط تنفس مزمن، أي تنفس سطحي وسريع دون تزويد الدم بكمية كافية من ثاني أكسيد الكربون. وفي كثير من الحالات، كان يعاني المرضى من الاضطرابين معا، وهو مزيج لم يُلاحظ لدى أي من المشاركين الأصحاء.
وأوضح الباحثون أن هذه الاضطرابات التنفسية تسبب الدوخة، خفقان القلب، ضيق التنفس، والإرهاق المتزايد، وهي أعراض غالبا ما يُنظر إليها على أنها جزء من مرض "غير مبرر". ويعتقد العلماء أن هذه المشاكل قد تنشأ نتيجة خلل في الجهاز العصبي الذاتي، ما يزيد من الإرهاق الجسدي بعد أي جهد.
وأشار المؤلفون إلى أن تصحيح نمط التنفس قد يكون نهجا جديدا لعلاج متلازمة الإرهاق المزمن. وتشمل الطرق المقترحة تمارين التنفس، اليوغا، السباحة البطيئة، والتمارين البدنية المعتدلة، والتي تساعد على استقرار إيقاع التنفس وضبط مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم.
