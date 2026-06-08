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سبب غير متوقع لأحد أكثر أنواع السرطان انتشارا

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 08-06-2026 01:59 ص
الوكيل الإخباري-   اكتشف باحثون من الدنمارك وأستراليا فيروسا غير معروف سابقا قد يكون مرتبطا بتطور سرطان القولون والمستقيم، أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا في الدول المتقدمة.اضافة اعلان


وبحسب دراسة نشرت في مجلة Communications Medicine، وجد الباحثون أن بكتيريا Bacteroides fragilis، التي ترتبط منذ فترة طويلة بسرطان القولون والمستقيم، تحمل لدى المرضى فيروسا خاصا يعرف بالعاثية البكتيرية، وهي فيروسات تصيب البكتيريا وتتكاثر داخلها.

وحلل العلماء الميكروبات المعوية لمشاركين في دراسة دنماركية واسعة النطاق باستخدام تقنيات التسلسل الجيني، قبل أن يختبروا النتائج على عينة أكبر ضمت 877 شخصا. وأظهرت النتائج أن وجود هذا العاثي البكتيري كان أكثر بنحو الضعف لدى المصابين بسرطان القولون والمستقيم مقارنة بغير المصابين.

وأشار الباحثون إلى أن الاكتشاف يسلط الضوء على أهمية دراسة الفيروسات الموجودة داخل البكتيريا المعوية، إلى جانب تحليل البكتيريا نفسها، لفهم دورها المحتمل في تطور المرض.

ورجح العلماء إمكانية استخدام هذا العاثي البكتيري مستقبلا كمؤشر حيوي للكشف المبكر عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، من خلال اختبارات براز قادرة على رصد وجوده قبل ظهور الأعراض.
 
 


gnews

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