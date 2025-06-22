سبب غير متوقع لألم الظهر

وتشير الطبيبة إلى أن الاكتئاب ليس مجرد حالة مزاجية مكتئبة، بل هو حالة تحدث بسبب التوتر المطول. ووفقا لها، يستنزف احتياطيات فيتامينات В، التي تؤثر على الشعور بالألم.
وتقول: "ليس الاكتئاب مجرد حالة نفسية من سوء المزاج مصحوبة بالقلق واللامبالاة تجاه كل شيء. بل هي حالة تحدث بعد إجهاد طويل، حيث يستنزف الجسم كميات كبيرة من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامينات مجموعة В - В9، В12، В6، التي بدونها يزداد الشعور بألم الظهر".
ويصاحب الإجهاد والاكتئاب اضطرابات في النوم وانخفاض في مستوى الطاقة. لذلك، لحل مشكلة آلام الظهر، يجب معالجة المشكلة بشكل شامل.
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