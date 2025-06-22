سبب غير متوقع لألم الظهر

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يلينا بافلوفا إلى أن التوتر والاكتئاب قد يسببان آلام الظهر لأن هذه الحالات تؤدي إلى نقص العناصر الغذائية اللازمة لاسترخاء العضلات، ما يزيد الشعور بالألم.

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ووفقا لها، لا تحدث آلام الظهر من تلقاء نفسها، بل ترتبط عادة باضطرابات تصيب الجهاز العصبي، بما فيها التوتر والاكتئاب. وتؤدي هذه الحالات إلى استهلاك كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تريح العضلات. وإذا لم يتخلص الشخص من التوتر، فإنه سيستمر ويزداد مع الألم.



وتشير الطبيبة إلى أن الاكتئاب ليس مجرد حالة مزاجية مكتئبة، بل هو حالة تحدث بسبب التوتر المطول. ووفقا لها، يستنزف احتياطيات فيتامينات В، التي تؤثر على الشعور بالألم.



وتقول: "ليس الاكتئاب مجرد حالة نفسية من سوء المزاج مصحوبة بالقلق واللامبالاة تجاه كل شيء. بل هي حالة تحدث بعد إجهاد طويل، حيث يستنزف الجسم كميات كبيرة من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامينات مجموعة В - В9، В12، В6، التي بدونها يزداد الشعور بألم الظهر".



ويصاحب الإجهاد والاكتئاب اضطرابات في النوم وانخفاض في مستوى الطاقة. لذلك، لحل مشكلة آلام الظهر، يجب معالجة المشكلة بشكل شامل.