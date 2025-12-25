سبب غير متوقع لارتفاع ضغط الدم الشرياني

وأوضحت مجلة JMIR أن الدراسة استندت إلى بيانات من أجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء، وأظهرت أن الأشخاص الذين يتغير وقت نومهم بمقدار ساعة واحدة فقط بين الليالي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي بأكثر من الضعف، وارتفع لديهم خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 71%. وأكد الباحثون أن الأمر مرتبط بانتظام النوم — أي مواعيد النوم والاستيقاظ — وليس بمدته.
وشملت الدراسة حوالي 400 شخص بالغ، جمعوا بياناتهم الرقمية وملؤوا استبيانات صحية لمدة عامين في المتوسط، ما أتاح تحليل أنماط سلوكية طويلة الأمد لا تظهر في المراقبة قصيرة المدى.
وأشار القائمون على الدراسة إلى أن الأجهزة القابلة للارتداء يمكن أن تكون أداة فعّالة للكشف المبكر عن مخاطر القلب والأوعية الدموية، إلا أن العلاقة المكتشفة لا تثبت آلية السبب والنتيجة بعد، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات لفهم تأثير النوم غير المنتظم على الصحة بشكل دقيق.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
النظام الغذائي الغني بالدهون قد يهيئ الكبد للإصابة بالسرطان
-
بروتين نباتي.. كيف تلبي احتياجاتك اليومية بسهولة؟
-
دواء مجاني لأعصابك وقلبك.. اضحك 5 مرات أسبوعياً
-
5 ركائز أساسية لتعزيز كثافة العظام والحفاظ عليها في أي عمر
-
مشروبات تقلل خطر حصوات الكلى بنسبة كبيرة
-
لماذا نجد دائما مساحة للحلوى بعد الوجبات الدسمة؟
-
كم مرة يجب تناول السمك أسبوعيا؟
-
أفضل وقت للفطور لخفض الكوليسترول