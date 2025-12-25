الخميس 2025-12-25 07:01 م

سبب غير متوقع لارتفاع ضغط الدم الشرياني

الخميس، 25-12-2025 05:16 م
الوكيل الإخباري-   كشف باحثون من معهد Scripps Research الأمريكي سببًا غير متوقع لارتفاع ضغط الدم الشرياني لدى بعض الأشخاص.اضافة اعلان


وأوضحت مجلة JMIR أن الدراسة استندت إلى بيانات من أجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء، وأظهرت أن الأشخاص الذين يتغير وقت نومهم بمقدار ساعة واحدة فقط بين الليالي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي بأكثر من الضعف، وارتفع لديهم خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 71%. وأكد الباحثون أن الأمر مرتبط بانتظام النوم — أي مواعيد النوم والاستيقاظ — وليس بمدته.

وشملت الدراسة حوالي 400 شخص بالغ، جمعوا بياناتهم الرقمية وملؤوا استبيانات صحية لمدة عامين في المتوسط، ما أتاح تحليل أنماط سلوكية طويلة الأمد لا تظهر في المراقبة قصيرة المدى.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن الأجهزة القابلة للارتداء يمكن أن تكون أداة فعّالة للكشف المبكر عن مخاطر القلب والأوعية الدموية، إلا أن العلاقة المكتشفة لا تثبت آلية السبب والنتيجة بعد، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات لفهم تأثير النوم غير المنتظم على الصحة بشكل دقيق.

روسيا اليوم 
 
 


ب

