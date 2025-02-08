ستة أطعمة لتعزيز نمو العضلات وتحديد شكل الجسم

الوكيل الإخباري- يلجأ الكثيرون إلى اتباع نظام غذائي وصحي لتحسين مظهر أجسامهم وزيادة كتل العضلات بشكل واضح. من أجل تحقيق هذا الهدف، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن يتضمن أطعمة تعزز نمو العضلات وتساعد في تحديد شكل الجسم بشكل أفضل.

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في حديثهم مع صحيفة «هافبوست» الأميركية، قدم المدربون المحترفون وأطباء التغذية قائمة بأطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي لتعظيم نتائج التمرينات الرياضية وتحقيق عضلات صحية ومحددة. إليك أهم هذه الأطعمة:



سمك السلمون البري

يُعتبر سمك السلمون البري من أفضل الخيارات لبناء العضلات؛ حيث يحتوي على البروتين عالي الجودة ودهون أوميغا 3، التي تدعم تحفيز العضلات وتقليل الدهون.



البيض

يُعد البيض من المصادر الممتازة للبروتين الكامل ويحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لتقوية العضلات وتعزيز نموها، بالإضافة إلى دعم عملية التمثيل الغذائي.



الفاصولياء

توفر الفاصولياء مصدرًا جيدًا للبروتين والألياف، مما يساعد في إبطاء إفراغ المعدة وزيادة الشعور بالشبع، مما يساهم في الحفاظ على نسبة الدهون المثلى في الجسم.



الجبن القريش أو الزبادي اليوناني

يُعتبر الجبن القريش من أفضل الأطعمة لبناء العضلات بفضل احتوائه على البروتين والليوسين، بينما يمكن أن يكون الزبادي اليوناني بديلاً رائعاً بفضل احتوائه على بروتينات مصل اللبن والكازين.



الأطعمة المخمرة

تعمل الأطعمة المخمرة مثل الكفير والملفوف المخمر على تحسين صحة الأمعاء، مما يساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل ويعزز عملية حرق الدهون.



مسحوق البروتين

يمكن لمكملات مسحوق البروتين أن تكون وسيلة مريحة للحصول على البروتين اللازم لبناء العضلات، مما يساعد في تحسين نتائج التمرين دون الحاجة لإعداد وجبات معقدة.



من خلال دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي، يمكنك تعزيز التقدم في تحقيق هدفك في تحديد العضلات وزيادة قوتها بشكل صحي وفعّال.