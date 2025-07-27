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“ستيفيا” لا تحلّي فقط… بل تقتل خلايا السرطان!

ن
تعبيرية
 
الأحد، 27-07-2025 02:17 م

الوكيل الإخباري-   في اكتشاف علمي مثير، توصل باحثون يابانيون إلى أن نبتة الستيفيا، المعروفة بكونها بديلاً طبيعياً خالياً من السعرات الحرارية، قد تمتلك خصائص علاجية واعدة في مكافحة سرطان البنكرياس، أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً.

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أبرز ما جاء في الدراسة:
🔬 المصدر: نُشرت الدراسة في موقع Science Alert.


🧪 طريقة الاكتشاف:
عند تخمير الستيفيا باستخدام بكتيريا Lactobacillus plantarum، وهي بكتيريا نافعة توجد في العديد من الأطعمة المخمرة، تم إنتاج مركب جديد يُدعى CAME.


💥 تأثير المركب CAME:
أظهر فاعلية في قتل خلايا سرطان البنكرياس داخل المعمل.
لم يؤثر على الخلايا السليمة، ما يجعله واعداً كعلاج آمن.
يعمل على وقف انقسام الخلايا السرطانية وتحفيز ما يُعرف بـ"الموت الخلوي المبرمج" (Apoptosis)، عن طريق تغيير البرمجة الجينية لهذه الخلايا.


📉 لماذا هذا مهم؟
سرطان البنكرياس هو من أخطر أنواع السرطان، حيث لا تتجاوز نسبة النجاة منه 10%، ويُعد من أصعب السرطانات في العلاج.


🔍 الخطوة القادمة:
رغم أن البحث لا يزال في مراحله المبكرة، إلا أن نتائجه تفتح المجال أمام تطوير علاجات نباتية أقل سمّية وأكثر دقة لعلاج هذا النوع الفتاك من السرطان.

💡 خلاصة:
الستيفيا، التي نعرفها اليوم كمُحلي صحي، قد تتحول في المستقبل إلى عنصر أساسي في علاج واحد من أكثر السرطانات فتكاً... العلم لا يتوقف عن إدهاشنا.

 
 
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